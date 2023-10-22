Москвич погиб при пожаре в захламленной квартире на юге города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В одной из квартир девятиэтажного дома на юге Москвы вспыхнул пожар, сообщает «360». Огонь охватил двухкомнатную жилплощадь в здании на улице Ясеневой. По словам источника, в результате возгорания погиб один человек.

Пожар распространился на три квадратных метра. Спасатели МЧС уже прибыли на место происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Источник добавил, что квартира была сильно захламлена.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве загорелся пассажирский автобус, очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. К настоящему моменту пожарные потушили пламя, пострадавших нет. В момент инцидента в салоне транспортного средства никого кроме водителя не было, тот успел вовремя выйти.

Кроме того, 18 октября на складе промышленных товаров в Ростове-на-Дону произошел мощный пожар. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 78 человек и 29 единиц техники. В результате ЧП пострадал один человек. Им оказался 49-летний мужчина, которого с ожогами лица и рук доставили в городскую больницу. Также известно, что спасатели предотвратили взрыв баллонов с сероводородом, вовремя потушив пламя рядом с цистернами. Позднее тела двоих мужчин нашли на пепелище частного дома в селе в Белорецком районе Башкирии, пожарные боролись с огнем почти час.