Названо число спасенных на пожаре в Якутске людей МЧС РФ: в Якутске спасли 52 человека на пожаре

Фото: МЧС РФ

В Якутске огнеборцы спасли 52 человека на пожаре, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, восемь из них переданы врачам, еще 25 эвакуированы.

В Якутске огнеборцы МЧС России спасли 52 человека на пожаре. Из них восемь — переданы врачам, еще 25 — эвакуированы, — говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что возгорание произошло на четвертом этаже административного здания. Пожар на площади 180 кв. м. ликвидировали 60 спасателей и 11 единиц техники.

Днем 26 октября Telegram-канал SHOT сообщил о возгорании газопровода на территории ТЭЦ-16 в Москве и объявленной эвакуации. Пожарные, по данным СМИ, приступили к ликвидации пламени после того, как на территории теплоэлектроцентрали полностью отключили электроснабжение. Также сообщалось, что на объекте загорелись три котла и произошло обрушение кровли котельной.

До этого в крупном складском помещении Краснодара произошло возгорание, площадь пожара составила 700 квадратных метров. К устранению пожара привлекли 80 человек личного состава и 26 единиц спецтехники, на месте были созданы два боевых участка. Позднее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.