Пожар охватил гостиницу «Узкое» с постояльцами внутри в Ясенево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В гостинице «Узкое» в Ясенево начался пожар с сильным задымлением, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. По предварительной информации, возгорание началось на третьем этаже отеля. В здании находятся постояльцы и сотрудники гостиницы. На месте происшествия работают городские службы, пострадавших нет.

Заявка поступила в 11:50 по адресу: Литовский бульвар, 3а, по предварительной информации, происходит возгорание на 3-м этаже гостиницы. На месте работают службы города, дальнейшая информация уточняется. Предварительно, пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Ранее смертельный пожар произошел в Мытищах. Женщина и ее 15-летняя дочь погибли при возгорании в частном жилом доме. Отец семьи, двое детей восьми и пяти лет с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы отопительного электрооборудования.

До этого в одной из квартир девятиэтажного дома на юге Москвы вспыхнул пожар. Огонь распространился в двухкомнатной жилплощади в здании на улице Ясеневой. В результате возгорания погиб один человек.