После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек

Фото: 50.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в селе Мамоны в Иркутской области, сообщается в пресс-служба ГУ МЧС по региону. В числе погибших — трое мужчин и две женщины.

Поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины), — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что горела одна квартира. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар площадью 48 квадратных метров уже потушен.

Ранее в селе Ленинском Еврейского автономного округа произошел пожар в одной из пятиэтажек на улице Кагыкина. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, виновницами пожара могли оказаться четыре домашние кошки, оставшиеся дома одни ночью. На кухне, где произошло возгорание, выгорели мебель и пол. По данным МЧС, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании электроприбора.

В Иркутской области 50-летний мужчина заживо сгорел в собственной бане. Рабочий, которого погибший нанял для строительства, получил ожоги лица и руки. На данный момент специалисты проводят доследственную проверку по факту происшествия. В качестве наиболее вероятной причины трагедии они назвали возгорание майнингового оборудования.