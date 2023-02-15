Житель Иркутской области заживо сгорел из-за майнингового оборудования

Фото: Sven Kohls/dpa/Global Look Press

В Иркутской области 50-летний мужчина заживо сгорел в собственной бане из-за установленного в ней оборудования для майнинга криптовалюты. Рабочий, которого погибший нанял для строительства, получил ожоги лица и руки. На данный момент специалисты проводят доследственную проверку по факту происшествия. В качестве наиболее вероятной причины трагедии они назвали возгорание майнингового обороудования, передает «КП — Иркутск».

В селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области произошел пожар, в результате которого сгорела брусовая баня и автомобиль. В ходе ЧП пострадал хозяин строения, который сгорел заживо, а также нанятый им рабочий. По его словам, погибший 50-летний мужчина накануне привез из Ангарска новые устройства для майнинга криптовалюты, которые установил вместе с остальным оборудованием на веранде бани. Ночью 14 февраля он проснулся от звуков пожарной сигнализации и заметил, что помещение бани заполняется дымом, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Затем обнаружил возгорание установленных в другой комнате майнинговых устройств.

Строение было оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, от звуков которой и проснулся ночью работник. Он увидел, что помещение заполняется дымом, а открыв дверь, обнаружил горение майнингового оборудования. Выбравшись на улицу, он начал кричать хозяину, ночевавшему на мансардном этаже, чтобы тот прыгал вниз. Но мужчина решил пойти к выходу, хотя путь к нему был отрезан дымом и огнем, — уточнили в ведомстве.

Очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы. На его ликвидацию потребовалось около 30 минут. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров, сообщили в пожарно-спасательной части.

Ранее под Иркутском правоохранители выявили две незаконные майнинговые фермы на территории психбольницы. Они были подключены к электрическим сетям медучреждения, что могло привести к аварийной ситуации и причинению вреда пациентам. Майнинговое оборудование было изъято, также было возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.