Четыре кошки стали виновницами пожара в квартире в ЕАО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Ленинское Еврейского автономного округа на улице Кагыкина произошел пожар в одной из пятиэтажек. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, виновницами пожара могли оказаться четыре домашние кошки, оставшиеся дома одни ночью, сообщает KP.RU со ссылкой на областное МЧС.

Хозяйка квартиры ушла в ночную смену и забыла выключить из розетки электрическую двухкомфорочную плиту. Когда она вернулась домой, из квартиры валил густой дым. Потушить начавшийся пожар помог сосед — он отключил электроприбор и залил его водой.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы пожарно-спасательной части № 3 провели проливку и убедились в отсутствии скрытого горения полов. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась, — рассказали в ведомстве.

При пожаре никто не пострадал. На кухне, где произошло возгорание, выгорели мебель и пол. По данным МЧС, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании электроприбора. По предварительным данным, уронить плиту на пол могли кошки, которые решили поиграть, пока хозяйки не было дома.

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