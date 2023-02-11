Спасенный из-под завалов в Новосибирске кот Митя пережил операцию Врачи прооперировали кота Митю, пострадавшего при взрыве газа в Новосибирске

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Врачи успешно прооперировали кота, которого удалось спасти из-под завалов многоэтажного дома в Новосибирске, теперь четвероногий может ходить, передает Telegram-канал Mash Siberia. У кота выявили многочисленные ушибы внутренних органов, ему дают обезболивающие препараты.

Операцию питомцу сделали бесплатно в одном из фондов. Врачи отмечают, что кот боится любых резких звуков, однако дает ветеринарам себя гладить. За ним постоянно следят и делают УЗИ два-три раза в день, чтобы пушистый скорее поправлялся. По данным канала, хозяйка кота погибла в результате трагедии. После выздоровления кота заберут ее родители.

Предположительно, кот выжил потому, что находился в подвальном помещении дома, в отличие от других питомцев, которые находились в квартирах. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить кота из-за его громкого мяуканья.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Погибли 13 человек.