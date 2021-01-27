Посетителей московских ночных клубов обязали танцевать в масках и перчатках

https://static.news.ru/photo/06d169de-60dd-11eb-8cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Несмотря на отмену ограничений, посетители ночных заведений Москвы должны будут носить маски и перчатки, заявил первый замглавы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что перчаточно-масочный режим никто не отменял.

Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник отметил, что читал в СМИ о том, что в офисах сейчас никто не ходит в масках. По его словам, в мэрии все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, в том числе в кабинетах и между этажами.

Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну, и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими, — добавил он.

При этом он ожидает резкий рост числа посетителей ресторанов, баров и ночных клубов столицы в ближайшие выходные. По оценкам рынка, заведения общепита будут получать выручку на 6–10% выше обычного, а ночные клубы — ещё больше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, пандемия идёт на спад, что обязывает столичное правительство создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.

Кроме того, отменяются ограничения на ночную работу баров, клубов, предприятий общественного питания и прочих организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и развлечений. Отмечается при этом, что они всё равно обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и требования по рассадке посетителей.

Мэр отметил, что ситуация с распространением COVID-19 улучшается. Снижается суточная заболеваемость, меньше людей попадает в больницы с коронавирусом. Впервые с середины июня прошлого года в ковидных стационарах свободно более 50% коечного фонда, писал NEWS.ru.