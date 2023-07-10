Два грузовика перевернулись и превратили Porsche в груду металла «112»: один человек погиб в результате ДТП с участием Porsche и двух грузовиков под Петербургом

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Авария с участием двух грузовиков и автомобиля Porsche произошла на 33-м километре Западного скоростного диаметра под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, накануне на этом участке закончили ремонт дорожного покрытия, рабочие разбирали ограждения. Канал сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель самосвала скончался на месте, управлявшего Porsche мужчину госпитализировали.

По информации «112», водитель самосвала, груженного песком, не справился с управлением и на полном ходу врезался в грузовик дорожных служб, который зацепил Porsche. В результате оба грузовика перевернулись, а автомобиль превратился в груду металла.

Ранее в Республике Адыгея на 48-м километре дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай произошла авария, в которой погибли три человека и еще трое пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети. ДТП произошло 9 июля близ поселка Зарево Шовгеновского района.