Ребенок и двое взрослых стали жертвами страшного ДТП в Адыгее

Фото: ГУ МВД по Республике Адыгея

ДТП, в котором погибли три человека и еще трое пострадали, произошло в Республике Адыгея на 48-м километре дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай, сообщили в ГУ МВД по Республике Адыгея. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Сообщение о ДТП близ поселка Зарево Шовгеновского района поступило в Межмуниципальный отдел МВД России «Кошехабльский» в Республике Адыгея 9 июля около 23.00. Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что авария случилась около 22.30.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Гранта», проживающий в Ставропольском крае, не уступил дорогу «Ауди» при выезде на главную дорогу. В момент столкновения в «Гранте» находились пять человек. Трое из них — мужчина, женщина и 6-летний ребенок — умерли до приезда скорой медицинской помощи. Двое других несовершеннолетних и водитель «Ауди» были госпитализированы. Им оказывают неотложную медицинскую помощь.

Следственно-оперативная группа вместе с Госавтоинспекцией устанавливает все обстоятельства происшествия.

По указанию Министра внутренних дел Республики Адыгея на место аварии отправлены заместитель министра и начальник следственного управления Владимир Лавров, а также исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции республики Юсуф Тхаркахо.

К месту ДТП также направлены дополнительные отряды дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности движения на этом участке дороги. Ведется проверка со стороны следственного отдела полиции.

Ранее сообщалось, что два человека, взрослый и подросток, погибли в результате ДТП в Иркутской области 8 июля. Еще четыре человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация.