«Превратился бы в помойку»: китайцы заявили, что РФ «оккупировала» Байкал

https://static.news.ru/photo/b4ec8556-b262-11e9-9d67-fa163e074e61_660.jpg Байкал Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Пользователи китайского сегмента Twitter заявили, что Россия плохо ухаживает за Байкалом, который когда-то «в древние времена» принадлежал Китаю.

В Сети появился ролик, который подписан так: «озеро Байкал, известное в древности как Северное море, и место где пасли овец, было территорией Китая, перешло к России и стало самым известным местом рыболовства».

Само видео скорее всего не имеет отношения к Байкалу, однако под ним десятки пользователей решили высказать своё мнение о том, как Россия должна заботиться об озере.

Независимо от того, оккупирована ли она Россией, провинция загрязнена, — написал пользователь 公民老黑.

Другой пользователь заметил, что ролик явно не имеет отношения к России, так как на нём слишком много смуглых мужчин, скорее всего индусов или жителей арабских стран.

Нашлись и те, кто посмеялся над авторами ролика и их познаниями в истории.

Байкал китайский? Даже в Китае это, должно быть, не воспринимают всерьёз, — написал комментатор.

Если бы озеро Байкал всё ещё принадлежало Китаю, сегодня оно превратилось бы в большую навозную яму, — отметил другой.

«С древних времён? Насколько древних? Согласно этой логике, Великобритания должна быть самой большой территорией в мире», «Это писал просто некомпетентный ребёнок», — добавили комментаторы.

У озера в первом тысячалетии действительно жили некие племена, которые описывались в древнекитайских хрониках. До 12-13 веков северо-восточное Прибайкалье населяли баргуты — монголоязычный народ, проживающий, главным образом, на севере Внутренней Монголии в Китае. А вот первые русские поселения на берегу Байкала появились в конце 17 — начале 18 веков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Болгарии отреагировали на призыв российского президента Владимира Путина в День космонавтики, 12 апреля, сохранить статус «ведущей ядерной и космической державы». Некоторые жители страны посчитали, что для начала России необходимо разобраться с некоторыми не менее серьёзными проблемами: например, с засильем китайцев на Байкале.