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В Болгарии отреагировали на призыв российского президента Владимира Путина в День космонавтики, 12 апреля, сохранить статус «ведущей ядерной и космической державы». Глава РФ отметил, что Россия продолжит разработку программ международного сотрудничества в космосе.

В день 60-летия первого полёта человека в космос — советского космонавта Юрия Гагарина — Путин отметил, что в 21 веке Россия должна сохранить свой космический статус.

В нoвoм, 21 вeкe, Рoccия дoлжнa coхрaнить cвoй cтaтуc oднoй из вeдущих ядeрных и кocмичecких дeржaв, пocкoльку кocмичecкaя прoмышлeннocть тaкжe нaпрямую cвязaнa c oбoрoнoй, — цитирует президента болгарская газета «Факты».

Читатели издания в целом поддержали слова Путина, отметив, что это единственный шанс сохранить баланс и мир на планете.

Рoccия дoлжнa быть бoльшe, чeм просто вeдущей ядeрной и кocмичecкой державой. Этo eдинcтвeннaя гaрaнтия бeзoпacнocти и бaлaнca на плaнeте, — написал пользователь под ником Юсуффф.

Другие болгары также призвали «наказывать ковбоев» (американцев) экономическими способами — например, отказываясь от их товаров.

Великая страна! Великие достижения! Гагарин навсегда останется первым! — написал также пользователь az #.

Но были и комментаторы, которые отметили, что для начала России необходимо разобраться с некоторыми не менее серьёзными проблемами: например, с засильем китайцев на Байкале. Болгары призвали Путина и россиян в целом внимательнее отнестись к своим национальным богатствам и выгнать Китай из Сибири и Дальнего Востока.

Ранее NEWS.ru писал, что интернет-пользователи критически отозвались на публикацию в русскоязычном аккаунте Государственного департамента США о Дне космонавтики. В частности, людей насторожило, что в тексте Госдепа не упоминается Юрий Гагарин.