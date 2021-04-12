Пользователи раскритиковали Госдеп из-за публикации о Дне космонавтики

https://static.news.ru/photo/fea86fa6-100e-11eb-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Интернет-пользователи критически отозвались на публикацию в русскоязычном аккаунте Государственного департамента США о Дне космонавтики. В частности, людей насторожило, что в тексте Госдепа не упоминается Юрий Гагарин.

На своей странице в социальной сети Fаcebook ранее представители американского ведомства написали , что 12 апреля отмечается 60 лет с момента первого полёта человека в космос. При этом в тексте не упоминалось, что страной, запустившей первого человека на орбиту, являлся СССР, а первый космонавт — советский лётчик Юрий Гагарин.

Пользователи высказали своё недовольство в комментариях к записи.

Какое позорище. Недостойно и мелко, — написала Юлия Ширшкова. А назвать имя Юрия Гагарина религия не позволяет? — задался вопросом Arsen Teregulov. Сегодня 60 лет со дня полёта первого в мире космонавта, гражданина СССР, офицера Советской армии, русского Юрия Гагарина! И так уже будет всегда! — указала Людмила Антипина.

Это не первый случай, когда США не упоминают СССР в качестве участника тех или иных событий всемирного масштаба. Так, накануне Дня Победы 2020 года в аккаунте президента Соединённых Штатов была опубликована видеозапись, где сообщалось, что победу во Второй мировой войне одержали США и Великобритания. Вклад Советского Союза в разгром фашистов не указан.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «засранцами» чиновников Госдепартамента США за публикацию о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом писал NEWS.ru.