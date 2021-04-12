Рогозин обругал Госдеп за слова о Дне космонавтики

https://static.news.ru/photo/a7e4337e-9bca-11eb-91dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «засранцами» чиновников Госдепартамента США за публикацию о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин.

В публикации американского ведомства в соцсетях, сегодня по всему миру отмечается шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта в публикации Госдепа не упомянули. В записи также не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР. Однако на прикреплённой к посту фотографии запечатлена один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут, — прокомментировал эту публикацию Рогозин.

Ранее Рогозин рассказал в разговоре с журналистами, как из-за «подлых санкций» США государственная корпорация лишилась ряда контрактов на запуски иностранных спутников.

Как ранее передавал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса заявил, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Сейчас страна не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее.