Рогозин: РФ стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

https://static.news.ru/photo/b1f4bee8-9b5b-11eb-a3a2-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: roscosmos/vk.com

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Сейчас страна не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее.

Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли, — сказал Рогозин в поздравлении с 60-летием со дня первого в истории полёта человека в космос.

По его словам, РФ ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований — сначала автоматическими станциями, потом экипажами космонавтов. Он отметил, что имеются отличные возможности для международного сотрудничества, а показ технологий говорит о том, что с Россией «хотят дружить и работать многие».

Мы верим в наш космос, в российский космос, — добавил Рогозин.

Он подчеркнул, что космическая отрасль способна решить все задачи, которые перед ней поставили народ и президент.

Ранее NEWS.ru писал, что последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов Борис Волынов предположил, что причиной гибели Юрия Гагарина могло стать столкновение его самолёта с метеозондом.