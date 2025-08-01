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01 августа 2025 в 15:51

Полуслепой пенсионер в 90 лет может сесть в тюрьму из-за болезни

На Кубани 90-летнего старика обвинили в развратных действиях против подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани 90-летнего почти незрячего пенсионера обвинили в непристойном поведении по отношению к местным подросткам, сообщает Telegram-канал Baza. При этом его защита утверждает, что мужчина просто справлял нужду на улице из-за хронической формой недержания мочи.

Инцидент произошел в начале июня в станице Динской. Четыре девочки выложили в местных пабликах видео, где видно, как пенсионер приспустил штаны и, предположительно, трогал себя. Девушки позвали на помощь знакомых юношей, которые подошли к мужчине разбираться. Тот объяснил, что у него проблемы со здоровьем, и он просто пытался справить нужду.

Сотрудники полиции начали проверку и установили, что на кадрах фигурирует 90-летний местный житель, почти полностью утративший зрение. По словам родственников, пенсионер более 20 лет страдает от проблем со здоровьем и вынужден часто справлять нужду. Кроме того защита настаивает, что расстояние между мужчиной и девочками было около 19 метров, поэтому он вряд ли мог заметить их присутствие. Несмотря на объяснения, следственные органы считают, что действия мужчины были намеренными, и хотят возбудить дело.

Ранее полиция Казани задержала местного 59-летнего жителя, который сначала устроил драку с подростком, затем поджег машину, а также приставал к девушке с ребенком. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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