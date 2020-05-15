Полпред президента опроверг объединение трёх регионов

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов опроверг информацию об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
По его словам, этот вопрос не обсуждался,
Тема объединения «тюменской матрёшки» не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю, — сказал Цуканов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сбор предложений от жителей по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Он будет проводиться несколькими способами, чтобы обеспечить максимальный охват населения. Об этом на первом установочном заседании сообщил руководитель рабочей группы инициативы объединения Виталий Фортыгин.
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