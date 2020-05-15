Начался сбор предложений по объединению Архангельской области и НАО

https://static.news.ru/photo/939a06d8-9693-11ea-8788-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/ilyakuban-14574485

Сбор предложений от жителей по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Он будет проводиться несколькими способами, чтобы обеспечить максимальный охват населения. Об этом на первом установочном заседании сообщил руководитель рабочей группы инициативы объединения Виталий Фортыгин.

Так, оставить предложения жители могут на сайте создаёмновыйрегион.рф . Второй способ — через любой из ящиков в администрациях муниципальных образований. Третий способ — отправить письмо в Общественную палату региона. Также передать предложения можно через любого участника рабочей группы.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ ...». В ЦИК России заявили, что для этого необходим референдум, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ — самостоятельный субъект РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля в отставку ушёл архангельский губернатор Игорь Орлов. Его место занял Цыбульский, который до этого возглавлял НАО.

Ненецкий автономный округ является самый малонаселённым субъектом Российской Федерации. Вся территория округа входит в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ и полностью относится к районам Крайнего Севера. Причём с севера граница НАО проходит по побережью Белого, Баренцева и Карского морей, включая прилежащие острова, которые не относятся к юрисдикции Архангельской области. Также в состав округа входит посёлок Харута, полностью окружённый территорией Республики Коми.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сообщила, что объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) необходимо для реализации государственной стратегии освоения Арктики. Депутат заверила, что власти обещают сохранить жителям НАО районные северные надбавки, нужно только найти «механизмы урегулирования этих вопросов», писал NEWS.ru.