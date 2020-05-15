В Госдуме объяснили необходимость объединения Архангельской области и НАО

https://static.news.ru/photo/d15d1eac-968d-11ea-be60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сообщила, что объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) необходимо для реализации государственной стратегии освоения Арктики. Депутат заверила, что власти обещают сохранить жителям НАО районные северные надбавки, нужно только найти «механизмы урегулирования этих вопросов».

С точки зрения реализации государственной стратегии освоения Арктики объединение нужно, — заявила РИА Новости Епифанова.

По её словам, новый регион займёт десятую часть Северного морского пути, благодаря чему должна повыситься эффективность управления его объектами. Кроме того, объединение должно позитивно повлиять на экономику обоих регионов.

Как писал NEWS.ru, одной из причин подписания меморандума о намерениях об объединении НАО и Архангельской области является катастрофическое состояние бюджета округа. Об этом заявил врио главы НАО Юрий Бездудный. По его словам, бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель, поэтому половина доходов из него сейчас выпадает. Врио главы региона пояснил, что у руководства сейчас колоссальные обязательства перед жителями. В их число входят гарантии, льготы, субсидии, которые они обязаны предоставлять.

Ранее главы НАО и Архангельской области подписали меморандум о намерении слияния. При этом директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов считает, что в результате слияния, жители НАО могут финансово пострадать. Дело в том, что на территории округа в настоящее время уровень зарплат выше, в том числе и у бюджетников.