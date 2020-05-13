В НАО назвали причиной объединения регионов ужасное состояние бюджета

https://static.news.ru/photo/8a2f69aa-9529-11ea-82fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm-nao.ru

Одной из причин подписания меморандума о намерениях об объединении НАО и Архангельской области является катастрофическое состояние бюджета округа. Об этом заявил врио главы НАО Юрий Бездудный.

По его словам, бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель, поэтому половина доходов из него сейчас выпадает, рассказал Бездудный во время антикризисного совещания в Нарьян-Маре.

Врио главы региона пояснил, что у руководства сейчас колоссальные обязательства перед жителями. В их число входят гарантии, льготы, субсидии, которые они обязаны предоставлять.

Правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счёту, не сможем выполнять. Безусловно, в этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти. И либо мы сейчас попадём в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдём какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик — Архангельской области и НАО, — цитирует Бездудного ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее главы НАО и Архангельской области подписали меморандум о намерении слияния. При этом директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов считает, что в результате слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа жители НАО могут финансово пострадать. Дело в том, что на территории округа в настоящее время уровень зарплат выше, в том числе и у бюджетников.