Политолог оценил перспективу отмены указа Ельцина о северных регионах

Отмена указа бывшего президента РФ Бориса Ельцина, согласно которому ряд регионов приравнивался к территориям Крайнего Севера, отрицательно скажется на их экономическом развитии. В Коми это решение ударит по угольной отрасли, в Карелии — по лесной, заявил историк и политолог, заведующий кафедрой политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов изданию Pravda.Ru.

Я думаю, что это просто чтобы меньше тратить денег, поскольку регионы, приравненные к Крайнему Северу, всегда получали дополнительные надбавки, зарплаты. И сейчас жители их потеряют. Никаких оснований для этого нет. Я думаю, что это просто нежелание тратить деньги и сокращение бюджета. Очевидно, что это ударит по социальной ситуации в этих регионах, — сказал Барабанов.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, согласно которому Карелия приравнивалась к территориям Крайнего Севера. Из списка таких территорий исключаются также Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена указов может носить технический характер. О том, что именно в связи с этим изменится с 1 января, он пообещал уточнить.