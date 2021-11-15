Путин изменил указ Ельцина о регионах Крайнего Севера

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, согласно которому Карелия приравнивалась к территориям Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Из списка территорий исключается также Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Признать утратившими силу <...> Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 года № 2226 «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — говорится в документе.

Поправки вступят в силу с 1 января 2022 года в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Из списка регионов Крайнего Севера удалили также Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Ранее в МИД РФ объяснили восстановление объектов военной инфраструктуры в Арктике. По словам посла по особым поручениям ведомства, старшего должностного лица Арктического совета Николая Корчунова, это связано с желанием обеспечить обороноспособность России. Он добавил, что направление имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики. Так, в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта страны.