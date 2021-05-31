В МИД РФ объяснили восстановление военных объектов в Арктике

https://static.news.ru/photo/4754b6ba-c284-11eb-9724-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Восстановление военной инфраструктуры в Арктике объясняется желанием обеспечить обороноспособность России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

Так он прокомментировал заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, которая утверждала, что Россия расширяет в Арктике военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времён «холодной войны».

Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны, — пояснил дипломат.

Он уточнил, что в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта страны. Также Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития региона, добавил Корчунов.

Дипломат подчеркнул, что военная активность России в Арктике не нарушает международных обязательств и не несёт угрозы для безопасности других государств региона.

Ранее стало известно, что военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал в разговоре с NEWS.ru публикацию National Interest о подготовке Вашингтона к первой войне в Арктике. По его словам, вероятность конфликта между США с Россией в регионе «очень высока» — «51% — да, 49% — нет». Даже выше, «чем в Чёрном море или даже в Сирии, и подготовка к возможному „горячему“ противостоянию идёт недетская».