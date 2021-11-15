Песков: исключение регионов из Крайнего Севера может быть техническим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена Владимиром Путиным указов 1990-х годов об отнесении ряда районов Карелии, Коми и других регионов к Крайнему Северу может носить технический характер. О том, что именно в связи с этим изменится с 1 января, Песков пообещал уточнить, передаёт ТАСС.

Мне нужно уточнить, не знаю. Если я не ошибаюсь, всё-таки это технический момент, но насколько и что будет происходить с 1 января, мне нужно уточнить, — сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о пересмотре перечня районов, приравненных к Крайнему Северу.

Ранее сообщалось, что президент отменил указ бывшего президента РФ Бориса Ельцина, согласно которому Карелия, Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края приравниваются к территориям Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки должны вступить в силу с 1 января 2022 года в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Как ранее рассказал посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов, восстановление военной инфраструктуры в Арктике объясняется желанием обеспечить обороноспособность России.