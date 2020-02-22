https://static.news.ru/photo/234591c8-555b-11ea-99a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Столичные центры социального обслуживания населения, поликлиники и травмпункты в праздничные выходные дни изменят привычный график работы.

С 22 по 24 февраля изменится график работы поликлиник, центров социального обслуживания и других государственных учреждений, — сообщается на сайте столичной мэрии.

Взрослые поликлиники будут работать все дни с 09:00 до 18:00, детские — только 22 февраля с 09:00 до 18:00, но помощь на дому детям будут оказывать с 22 по 24 февраля с 09:00 до 18:00. Детские травмпункты все праздничные дни работают с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Специалисты центров соцобслуживания и центров поддержки семьи и детства будут работать 23 февраля, а 24-го — отдыхать. В отделах ЗАГС 22 февраля будет рабочим днём, 23 февраля — выходным, а 24 и 25 февраля работать будет только Дворец бракосочетания № 1. Центры госуслуг «Мои документы» 22 и 24 февраля работают по обычному графику, 23 февраля будет выходным днём.

Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. В настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода. Однако к 23 февраля ситуация изменится. Осадки будут по большей степени в виде мокрого снега. Под утро термометры будут показывать не выше 0 °C, а вот днём уже температура воздуха не поднимется выше +1...+3 °С.