https://static.news.ru/photo/463e2636-5493-11ea-94e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом за два дня до праздника журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что в настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода. Однако к 23 февраля ситуация изменится.

Погода испортится. К нам проникнут полчища облаков. Осадки будут по большей степени в виде мокрого снега. Под утро термометры будут показывать не выше 0 °C, а вот днём уже температура воздуха не поднимется выше +1...+3 °С, — цитирует Тишковца «Ридус».

Также он подчеркнул, что в День защитника Отечества будет плотный ветер с порывами 5-10 секунд.

Как ранее писал NEWS.ru, Москву ждёт аномальная жаркая погода в конце февраля — начале марта. Об этом сообщила специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Отмечается, что в последние дни февраля воздух в Москве прогреется до +5 градусов и выше. Март также обещает быть аномально тёплым. Об этом свидетельствует анализ 140 лет наблюдения за погодой в столице.