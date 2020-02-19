https://static.news.ru/photo/cfb8a926-5313-11ea-92e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву ждёт аномальная жаркая погода в конце февраля — начале марта. Об этом сообщила специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Отмечается, что в последние дни февраля воздух в Москве прогреется до +5 градусов и выше. Март также обещает быть аномально теплым. Об этом свидетельствуют анализ 140 лет наблюдения за погодой в столице.

(За это время — прим. NEWS.ru) было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более +4 °С, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, — цитирует Позднякову РИА Новости.

При этом, по её словам, в последнюю пятидневку может произойти небольшое понижение температуры, но морозов уже не будет. Днем показания термометра будут держаться около нуля, в ночные часы они могут понижаться до -7...-5.

Ранее, как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук климатолог Владимир Семёнов высказал мнение, что зима в Москве закончилась и холода уже не вернутся. О том, что первые признаки весны в европейской части России можно будет заметить раньше обычного, сообщил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.