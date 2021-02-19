Полиция задержала мужчину, запустившего петарду в машину главы горсовета

https://static.news.ru/photo/503f7a14-72aa-11eb-9a87-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в запуске петарды в машину спикера городского совета. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета, — цитирует Волк РИА Новости.

Инцидент произошёл утром 18 февраля. В полицию поступило сообщение, что неизвестный бросил пиротехническое изделие в направлении автомобиля председателя Красноярского горсовета Наталии Фирюлиной. Сама Фирюлина отказалась комментировать случившееся.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве.