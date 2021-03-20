Полиция проводит следственные действия с главой Пензенской области

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Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Об этом в воскресенье, 21 марта, в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в МВД.

Отмечается, что Белозерцева допрашивают сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД. Это происходит в рамках проведения следственных действий.

Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области, — цитирует источника ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, полиция задержала 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний. Следствие подозревает их в причастности к хищениям на сумму более 10 млрд рублей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в рамках уголовного дела следователи МВД совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и Росгвардии провели 16 обысков в семи регионах страны. Фигуранты подозреваются в том, что в составе преступного сообщества с 2004 по 2019 год похитили и вывели в подконтрольные им зарубежные юрлица денежные средства производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».