Полиция разыскивает в Ростовской области Яна Ковтуненко. Его подозревают в поножовщине.
По данным силовиков, он ударил ножом знакомого во время ссоры на пункте пропуска на границе с Украиной,
Согласно ориентировке, мужчине 35-40 лет, рост — 160-170 см. Телосложение плотное, на лице щетина, волосы тёмного цвета. Ковтуненко видели в тёмной куртке. Может носить с собой холодное оружие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.
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