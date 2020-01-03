https://static.news.ru/photo/848da75a-2f03-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция разыскивает в Ростовской области Яна Ковтуненко. Его подозревают в поножовщине.

По данным силовиков, он ударил ножом знакомого во время ссоры на пункте пропуска на границе с Украиной, передаёт портал Rostov.ru. Потерпевшего доставили в больницу, а предполагаемый преступник скрылся.

Согласно ориентировке, мужчине 35-40 лет, рост — 160-170 см. Телосложение плотное, на лице щетина, волосы тёмного цвета. Ковтуненко видели в тёмной куртке. Может носить с собой холодное оружие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.