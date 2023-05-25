Полицейского уволили за видео с подростком после резни на последнем звонке V1.RU: участкового в Иловле уволили за видео с допросом школьника, напавшего с ножом на ученицу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Иловля Волгоградской области участкового полиции уволили со службы после утечки видео с допросом 17-летнего подростка, который чуть не перерезал горло однокласснице на последнем звонке, передает издание V1.RU со ссылкой на источники. Страж порядка слил видео, на котором школьник сидел на стуле и отвечал на вопросы о нападении на девочку с ножом.

Это тот сотрудник, который первым опрашивал школьника с ножом, пытавшегося перерезать горло однокласснице на последнем звонке. Видео опроса, записанное участковым, загадочным образом утекло в интернет. Это и стало причиной увольнения, — приводит издание слова источника.

Корреспондент V1.RU позвонил начальнику ОМВД по Иловлинскому району Владиславу Малюкову, но сразу после того, как журналист представился, тот бросил трубку. Таким же образом поступил начальник местных участковых и инспекторов ПДН Василий Кулиничев. Директор школы Светлана Попова тоже оказалась немногословна и бросила трубку, заявив, что не может говорить. Педагоги по воспитательной работе, чьи контакты были указаны на сайте учреждения, либо не брали трубку, либо оказались заняты или недоступны.

Замруководителя пресс-службы регионального главка МВД Антон Корнаухов не стал раскрывать детали увольнения участкового, сославшись на служебный характер информации.

Выпускник порезал одноклассницу во время линейки в честь последнего звонка в Иловле 23 мая. Подростка поместили под стражу на два месяца. Предположительно, мальчик испытывал чувства к девочке, но она не отвечала ему взаимностью.