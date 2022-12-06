Полицейского уволили после массового смертельного ДТП в Подмосковье

Фото: Соцсети

В Подмосковье уволили из органов внутренних дел капитана уголовного розыска, который, находясь за рулем личного автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в региональном главке МВД. В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей скончалась, ее водителя доставили в больницу. С полицейским работают следователи.

Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечён к ответственности в установленном законом порядке, — говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе Балашиха — Салтыковка в понедельник, 5 декабря, передавал ТАСС.

Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился капитан уголовного розыска из МУ МВД России «Балашихинское», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя машинами. В результате погибла пассажирка одной из машин, водитель пострадал, — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Как уточнили в подмосковном главке МВД, сотрудник балашихинского угрозыска отстранен от службы. Он будет привлечен к ответственности.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, предполагаемому виновнику ДТП 40 лет. По данным канала, сотрудник МВД столкнулся с автомобилями ГАЗ, Ford и Skoda, а затем врезался в дерево. Погибла 44-летняя пассажирка Skoda, которая скончалась на месте. Ее водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломами. Другие участники ДТП серьезно не пострадали..

В ночь на 4 декабря в Подмосковье машина такси столкнулась с электричкой. Поезд снес автомобиль и некоторое время волочил его по железнодорожным путям. Момент ДТП попал на видео.