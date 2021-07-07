Полицейские в Анапе «укачали» пьяного мужчину на улице

Полицейские в Анапе положили нетрезвого мужчину на качели в ожидании скорой и «убаюкивали» его. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на МВД Краснодарского края.

Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули, — рассказали изданию в полиции.

Видео с процессом «убаюкивания» мужчины на улице разошлось по соцсетям. Многие пользователи умилились действиям полицейских, но были и те, кто сочли это изощрённой пыткой.

Ранее сообщалось, что сотрудника полиции убили на детской площадке в подмосковном Щёлково. Подозреваемый в совершении преступления задержан.