Полицейские в Анапе «укачали» пьяного мужчину на улице
Александр Чеков
Александр Чеков
12:42, 07 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Полицейские в Анапе положили нетрезвого мужчину на качели в ожидании скорой и «убаюкивали» его. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на МВД Краснодарского края.
Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули, — рассказали изданию в полиции.
Видео с процессом «убаюкивания» мужчины на улице разошлось по соцсетям. Многие пользователи умилились действиям полицейских, но были и те, кто сочли это изощрённой пыткой.
Ранее сообщалось, что сотрудника полиции убили на детской площадке в подмосковном Щёлково. Подозреваемый в совершении преступления задержан.