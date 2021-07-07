В Подмосковье полицейского убили за сделанное замечание

Сотрудника полиции убили на детской площадке в подмосковном Щёлково. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл вечером 6 июля у дома № 15 по улице Беляева. Полицейский заметил у детской спортивной площадки двух ссорившихся нетрезвых мужчин. Он сделал им замечание по поводу поведения и распития алкоголя. В ответ один из них ударил сотрудника МВД ножом в область сердца. Полицейского доставили в больницу, но медики не смогли спасти его.

Подозреваемого в убийстве задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий отметила, что во время инцидента полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей и на нём не было формы. Он шёл домой по окончании рабочего дня.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сотрудник полиции погиб при попытке разнять дерущихся мужчину и женщину. Он получил удар ножом, от которого скончался на месте.