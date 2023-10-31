Похудевшая на 55 кг сибирячка решила поменять права из-за проблем с ДПС Новосибирские автоинспекторы не узнали на правах похудевшую на 55 кг сибирячку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетная жительница Новосибирска Оксана Усова, похудевшая на 55 кг благодаря занятиям спортом, решила поменять водительские права из-за проблем с ДПС, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказала женщина в беседе с изданием, она сфотографировалась на права, когда весила 112 кг, и недавно инспекторы устроили ей серьезную проверку, решив, что она ведет неправильный образ жизни.

Я поехала на встречу с коллегами. Буквально через пять минут меня остановили сотрудники ДПС. Начали проверять документы и задержали взгляд на моих правах: «Оксана Викторовна, вы как-то сильно изменились». <...> Они подумали, что я употребляю что-то запрещенное, поэтому и похудела, — рассказала Оксана.

Инспекторы не поверили, что изменения произошли благодаря спорту, и предложили женщине проехать на экспертизу. Сначала она дула в алкотестер, а потом пришлось поехать в наркологический диспансер. Там ей сказали покрутиться на одной ноге, что она и сделала, будучи при этом на высоких каблуках. Затем показала руки на предмет отсутствия следов уколов и сдала анализы на запрещенные вещества.

Я спросила у них: «Как часто вы ошибаетесь?» Они ответили, что один случай на десять человек. Я им и сказала, что буду их той самой ошибкой, — отметила сибирячка.

В результате на встречу Оксана опоздала, пишет издание. Сотрудники ДПС извинились перед ней и отвезли обратно к машине. После этого случая женщина решила поменять права, чтобы не попадать в подобные истории. Инспекторов при этом она не винит, так как они делали свою работу.

Ранее NEWS.RU опубликовал список российских знаменитостей, сумевших похудеть после родов. В перечень вошли певицы Юлия Ковальчук и Ханна, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, а также телеведущая Регина Тодоренко.