«Схватил между ног»: пожилой петербуржец набросился на девочку Пожилой петербуржец домогался 12-летней девочки в подъезде жилого дома

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В Санкт-Петербурге похожий на бездомного мужчина в подъезде жилого дома домогался 12-летней девочки, передает 78.ru. Ребенку удалось вырваться и убежать. Девочка сообщила о произошедшем своим родителям.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома, куда потерпевшая зашла погреться во время прогулки с подругой. По информации издания, за ними в парадную зашел «бородатый старик, одетый, как бездомный». Мужчина отряхивал обувь и поглядывал на детей.

Мужчина сначала пошел к лифту, но вдруг резко изменил направление и обернулся к одной из девочек. Он сказал ей «Привет» и резко схватил рукой между ног и удерживал несколько минут силой. Девочка закричала, но дед не отпускал, — говорится в сообщении.

В итоге ребенок смог вырваться и выбежать из подъезда. За ней побежала и находившаяся рядом подруга. По информации издания, произошедшее произвело на девочку такой отвращающий эффект, что ее стошнило прямо возле подъезда.

После инцидента девочка побежала домой и все рассказала родным.

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