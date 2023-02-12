В Москве сотрудника ФСИН задержали за развратные переписки с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудника московской ФСИН задержали за интимные переписки с девочками и мальчиком школьного возраста, сообщает Telegram-канала SHOT. По данным канала, его общение с детьми в Сети длилось более полутора лет.

По информации Telegram-канала, несколько дней назад жительница Орехово-Зуево нашла в телефоне у 12-летней дочери переписку с неизвестным мужчиной, который всячески склонял девочку к сексуальным действиям. По словам женщины, ребенок и сотрудник ФСИН начали общаться осенью. Встревоженная мать показала переписку сотрудникам правоохранительных органов, которые быстро вычислили автора сообщений — им оказался начальник одного из отделов ФКУ ГУ ОДОП ФСИН РФ в Москве.

Мужчину сразу же задержали. Выяснилось, что в августе 2021 года он вел подобную переписку с 11-летней девочкой. По информации Telegram-канала, в 2022 году почти полгода — с 12-летним мальчиком.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Сотруднику ФСИН грозит до восьми лет колонии.

Ранее преподавателя детской школы искусств (ДШИ) имени Хачатуряна в Нижнем Новгороде заподозрили в домогательствах в отношении девятиклассницы. Заявление в полицию на педагога написала мать ученицы.