https://static.news.ru/photo/61e3eddc-5581-11ea-a82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается похолодание. Скандинавский циклон принесёт обильные осадки и вновь резко начнёт снижаться атмосферное давление.

В праздничный день погода испортится. Температура понизится: в столице ночью около 0 °С, местами возможна гололедица. В дневные часы +2...+4 °С, — сообщил RT Леус.

Он отметил, что 24 февраля будет облачно и ветрено, ночью возможен слабый снег, температура воздуха опустится до −2 °С, днём — всё те же +2...+4 °С. Но уже 25 февраля погода улучшится, будет довольно солнечно и прекратятся осадки. Однако со среды и до пятницы столицу опять «оккупируют циклоны». Пройдут осадки, температура воздуха днём будет +3...+5 °С, а ночью в пятницу опустится до −2 °С.

Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что в настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода.