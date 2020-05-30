Подтоплениями в Красногорске заинтересовалась прокуратура

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Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в Москве 31 мая пройдут сильные дожди с грозой, а также усилится ветер.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами 13–18 метров в секунду, — привели сообщение...