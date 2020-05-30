Подтоплениями в Красногорске заинтересовалась прокуратура

https://static.news.ru/photo/8920196c-a30f-11ea-9090-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прокуратура Московской области начала проверку по сообщениям граждан о подтоплении нескольких населённых пунктов в городском округе Красногорск. После сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, в Нахабино и Опалихе канализационными стоками затопило несколько улиц,
Согласно поступившим жалобам, канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха, — сообщили «Интерфаксу» в областной прокуратуре.
Проливные дожди привели к подтоплениям также в Можайске, Лобне, Подольске, Домодедово, Балашихе, Дзержинском, Щёлково, Лосино-Петровском, Пушкине, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязино, Люберцах, Лобне, Химках, Мытищах и Долгопрудном.
Как писал NEWS.ru, по состоянию на 30 мая в Московской области подтопленными оставались 10 дачных домов, 165 приусадебных участков и 2 участка автодорог. По данным МЧС, более других пострадали дома и приусадебные участки в Красногорском районе — в нахабинском СНТ «Речное» и в микрорайоне Опалиха. Причиной подтопления в Нахабино стали обильные осадки и отсутствие ливневой системы. Уровень воды на 50 приусадебных участках этого СНТ составляет от 10 до 150 см. В Опалихе уровень воды возле железнодорожной платформы и на трёх дачных участках составляет 60 см. Причины те же — обильные осадки и нарушение ливневой системы при строительстве платформы. Последствия подтоплений ликвидируют 197 сотрудников МЧС и 68 единиц техники.