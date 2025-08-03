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03 августа 2025 в 20:30

Подросток может остаться без глаза после поездки на самокате

В Петербурге подросток упал лицом на руль самоката и может лишиться глаза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток может лишиться глаза после поездки на электросамокате, передает «Фонтанка». Он налетел лицом на ручку двухколесного транспорта.

По данным издания, подросток катался по Октябрьской набережной. В какой-то момент он не заметил камень на дороге и наехал на него, из-за чего упал. При падении он ударился правым глазом о руль самоката.

Потерпевший обратился за медицинской помощью лишь через день после инцидента. В критическом состоянии, с травмой и кровоизлиянием в глаз, он был срочно госпитализирован в офтальмологическое отделение. В настоящее время угроза потери глаза сохраняется, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее подмосковные врачи сняли скальп с головы 36-летнего пациента, упавшего с электросамоката, для спасения жизни. Мужчина получил множественные переломы черепа. Операция продолжалась более трех часов. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

До этого в Балашихе произошло ДТП с участием самокатчика, который сбил девятилетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Полиция начала поиск человека, причастного к наезду.

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