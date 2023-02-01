Стоматолог выпустил пулю в лицо задевшему его подростку Mash Siberia: прохожий выстрелил в лицо подростку из травматического пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Юрге Кемеровской области прохожий выстрелил в лицо 14-летнему подростку из травматического пистолета, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По словам матери потерпевшего, школьник случайно толкнул локтем мужчину на улице. После чего прохожий выстрелил ребенку в лицо и убежал.

По сведениям канала, у мальчика оказалась пробита скула. В преступлении подозревают владельца одной из местных стоматологических клиник, который, в свою очередь, отрицает все обвинения. В настоящее время следователи ждут улучшения состояния подростка, чтобы поговорить с ним.

Жительница села Саратовка Приморского края попала в огнестрельную ловушку своего супруга и скончалась, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Мужчина разместил во дворе своего дома охотничье ружье с целью защититься от диких животных, а от курка протянул проволоку по периметру участка. Его жена задела проволоку и от полученных травм скончалась в больнице.

До этого в селе Большеозерка Амурской области молодой человек по имени Алексей хотел подшутить над своей девушкой Юлей и случайно застрелил ее. Как рассказал мужчина, он чистил ствол ружья, передернул затвор, направил его в сторону девушки, сказал «Руки вверх» и нажал на спусковой крючок. После этого раздался выстрел. Позднее он попытался замаскировать убийство под суицид, но во время допроса признался в содеянном. Ему грозит от 6 до 15 лет строгого режима.