«Подростковая ОПГ» держит в страхе уфимский микрорайон В Уфе подростки избивают и вымогают деньги у жителей микрорайонов

В Уфе банда подростков терроризирует жителей микрорайона «Сосны», деревни Алексеевка и поселка «8 Марта», передает Telegram-канал BAZA. Они жестоко избивают людей, вымогая деньги, и ездят по улицам на машинах без номеров.

Так, 16-летний Тихон, по словам его матери Элины, стал жертвой нападения. Она рассказала каналу, что в ночь на 13 августа он направился в круглосуточный магазин. Там его встретили подростки, которые потребовали деньги. Получив отказ, они напали на него и избили.

Подросток получил черепно-мозговую травму, два сломанных позвонка, ушибы и закрытый перелом носа. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении и не может передвигаться самостоятельно из-за необходимости носить специальный корсет.

Жители района неоднократно обращались в полицию с жалобами на «подростковую ОПГ», однако правоохранительные органы ограничиваются профилактическими беседами. На данный момент полиция не возбудила дело по факту нападения на Тихона. Они ожидают получения медицинской справки, чтобы определить степень тяжести полученных подростком травм.

