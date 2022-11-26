Подростка заподозрили в убийстве трех человек в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В убийстве трех человек, совершенном на территории Московской области, заподозрили 14-летнего подростка. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Силовики задержали молодого человека 2008 года рождения, в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители считают, что к преступлению мог привести бытовой конфликт.

По предварительным данным, между четырьмя гражданами в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы произошел словесный конфликт на бытовой почве, который перерос в драку с поножовщиной. Жертвами стали три человека, — рассказал собеседник агентства.

Днем ранее три тела с множественными колото-резаными и рубленными ранениями были обнаружены в одной из квартир в поселке. В Красной Пойме были убиты мужчины 1961 и 1980 годов рождения и женщина 1987 года рождения. Подозреваемого в совершении преступления задержали, а материалы полиция передала следствию для принятия процессуального решения.

Ранее 13-летнего подростка, убившего пятиклассника Артема в Нижнем Новгороде, объявили в федеральный розыск. По имеющимся данным, школьник скрывается вместе с отцом. Убийство произошло еще в начале июня.

Мать малолетнего преступника, признавшегося в убийстве, сообщила, что отец семейства увез сына в неизвестном направлении.