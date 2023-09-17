Подростка убило током на крыше вагона в Краснодаре

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В Краснодаре 14-летний подросток получил смертельный удар током на крыше вагона грузового поезда, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне вечером на восьмом километре железнодорожного пути станции Пашковская Северо-Кавказской железной дороги. Школьник хотел сократить дорогу через пути и взобрался на крышу одного из вагонов грузового состава. Там он получил удар электрической дугой от контактной электросети.

Взобрался на крышу указанного вагона, где получил удар электрической дугой от контактной электросети, расположенной поверх указанного вагона. Несовершеннолетний от полученной травмы скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кызыле 17-летний подросток едва не погиб в результате удара током на крыше спортивного магазина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В мае в Ленобласти от удара током погиб 14-летний мальчик. Во время прогулки с друзьями в лесу у деревни Самойлово он решил забраться на опору линии электропередачи и схватился рукой за провод под напряжением. Семиклассник погиб мгновенно.