Российского школьника убило током на прогулке Школьник залез на опору ЛЭП в Ленобласти и погиб от удара током

Фото Ilya Galakhov/Global Look Press

В Ленинградской области школьник во время прогулки с товарищами в лесу в Бокситогорском районе погиб от удара током. Инцидент произошел, когда ребенок решил залезть на опору ЛЭП и схватился рукой за провод, пишет «Фонтанка».

По информации издания, 14-летний школьник пошел с приятелями на прогулку в лес у деревни Самойлово. Подросток решил забраться на опору линии электропередачи, в один момент он схватился рукой за провод, в результате получил удар током. Семиклассник погиб мгновенно.

Мальчик, как сообщает издание, рос в неполной семье, его воспитывала мать, 44-летняя медсестра. При этом семья не состояла на учете и считалась благополучной.

В октябре 2021 года мужчина погиб от удара током во время отдыха в сауне в Новосибирске. Он попытался окунуться в бассейн-джакузи, схватился за лестницу и получил смертельный разряд. Посетители рассказали, что помещение осмотрел независимый электрик и нашёл оголённые провода. Самого мужчину словно приклеило к лестнице.