Подросток попал в больницу после удара током на крыше магазина в Кызыле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кызыле 17-летнего подростка ударило током во время работы на крыше спортивного магазина, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным канала, строительный магазин в Кызыле заключил договор с подрядчиком для очистки крыши, тот взял на работу 17-летнего подростка. Парень задел оголенный провод, и его ударило током. Правоохранители изъяли все документы о сотрудничестве с подростком у руководства магазина и подрядчика.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний юноша скончался в результате удара током, полученного при попытке достать мяч с трансформаторной подстанции. Его друг также получил травмы.

До этого стало известно, что омского школьника убило током во время починки домашнего компьютера. 16-летний мальчик пытался самостоятельно провести ремонт и не отключил прибор от сети.

В мае 2022 года школьник погиб от удара током во время прогулки с товарищами в лесу в Бокситогорском районе Ленинградской области. ЧП произошло в тот момент, когда ребенок решил залезть на опору ЛЭП и схватился рукой за провод.