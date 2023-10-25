Подозреваемый в педофилии сбежал из суда в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области подозреваемый в педофилии мужчина сбежал из суда, куда был доставлен под конвоем, сообщается на сайте регионального управления СКР. Беглеца разыскивает полиция.

По факту побега подозреваемого из-под конвоя <...> проводится проверка. По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 35-летнем Валерии Ткаченко. Побег из суда он совершил накануне вечером. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.

В середине октября из колонии неподалеку от Хабаровска сбежал заключенный, отбывавший наказание по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. До этого он был неоднократно судим за грабеж, угон и кражу. Ему удалось покинуть колонию, отогнув решетку на окне в карцере.

Мужчину задержали через два дня. За это время он успел добраться до города на попутных автомобилях. По словам заключенного, он собирался «залечь на дно».