Под Хабаровском заключенный отогнул решетку на окне карцера и сбежал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из колонии в поселке Лазо Харабровского края сбежал 38-летний заключенный, осужденный по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина отбывал наказание в карцере, куда его поместили за нарушение режима.

Заключенный отогнул решетку на окне карцера и сбежал с территории колонии. На месте его не нашли во время обхода в девять часов утра.

Срок в шесть лет строго режима мужчина отбывает с 2020 года. Ранее сбежавший уже был судим по статьям о грабеже, угоне автомобиля и краже.

14 октября стало известно, что осужденный на 12 лет житель Подмосковья сбежал из колонии в Тверской области. Мужчина отбывал наказание за кражу и незаконное хранение оружия, до выхода на свободу ему оставался год.

До этого в Тверской области из колонии-поселения в Бежецке сбежал мужчина, который по приговору суда должен был провести в тюрьме 12 лет, из которых 10 он уже отсидел. Беглецу вынесли приговор в Мурманске в 2013 году. Его обвинили в убийстве человека и отправили в исправительную колонию строгого режима, но позднее за хорошее поведение сделали послабление.