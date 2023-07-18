Подозреваемого в подрыве чиновника россиянина задержали спустя 3,5 года Подозреваемый в подрыве главы Рамонского района Воронежской области мужчина задержан

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Мужчину, подозреваемого в покушении на убийство главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, задержали спустя почти четыре года, сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, он заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль чиновника, однако Фролов пережил покушение.

Главу района пытались подорвать еще в декабре 2019 года. Следователи поймали подозреваемого, им оказался 46-летний житель Воронежской области Андрей Богомазов. Предполагается, что причиной конфликта между мужчинами стали неудавшиеся переговоры об аренде помещения в торговом центре, расположенном на улице Ильинского в Рамони. Однако точные мотивы подозреваемого установит следствие. В ближайшее время Богомазову изберут меру пресечения, в случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля в Белгороде. Взрывное устройство сдетонировало 14 июля, что привело к ранению мужчины 1987 года рождения, 31-летней женщины и несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшие были доставлены в больницу. По версии следствия, причиной установки СВУ стал бытовой конфликт.