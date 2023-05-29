Подозреваемого в сожжении четырех человек задержали под Новоуральском

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Под Новоуральском в селе Тарасково задержали подозреваемого в сожжении четырех человек. Им оказался 18-летний местный житель, который работал грузчиком на ферме рядом с селом. По предварительным данным, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поджег доски, находившиеся на территории дома его знакомого. Причиной поджога стал конфликт, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.

В ночь на 27 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своим знакомым — хозяином частного дома, совершил поджог находившихся во дворе горючих предметов, намереваясь тем самым убить как своего оппонента, так и находившихся у него в гостях трех человек, — уточнили в ведомстве.

В доме на момент поджога находились трое мужчин в возрасте от 33 до 49 лет и 50-летняя женщина. Все они погибли, отравившись дымом. К моменту приезда сотрудников МЧС и полиции поджигатель успел скрыться. Следователи установили личность подозреваемого: он находился рядом с местом преступления незадолго до пожара и был знаком с хозяином дома.

Задержанный дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте преступления. Он добавил, что между ним и одним из погибших возник конфликт из-за денежного долга. Отмечается, что в 2020 году подозреваемого уже судили за причинение вреда здоровью. Задержанного заключили под стражу. Ему грозит пожизненный срок за убийство четырех человек общеопасным способом.

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